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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 11:54 BJT

巴黎大师赛穆雷浪费赛点爆冷出局

在周四巴黎大师赛第三轮的较量中，世界排名第三的穆雷在先下一盘的领先优势下浪费赛点，遭波兰选手詹诺维茨(Jerzy Janowicz)5-7 7-6 6-2逆转淘汰。纳达尔和费德勒均未参加巴黎赛，小德此前亦遭淘汰，英国人的出局意味着本年度巴黎赛冠军将不会是“四巨头”之一。路透

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