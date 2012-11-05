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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 10:26 BJT

费雷尔巴黎赛夺冠

巴黎大师赛决赛周日打响，四号种子费雷尔6-4 6-3击败波兰选手扬诺维茨，夺得个人首个大师赛冠军。世界排名第69的扬诺维茨一路击败多名种子选手冲进决赛，其中包括淘汰穆雷。21岁的扬诺维茨将在周一新出炉的ATP排名中进入前30，而其今年年初世界排名为200名开外。路透

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