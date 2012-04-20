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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 10:14 BJT

蒙特卡洛大师赛小德逆转取胜

周四在蒙特卡洛大师赛角逐中，世界排名第一的德约科维奇挥汗如雨，苦战三盘，2-6 6-1 6-4逆转胜乌克兰的多尔哥波洛夫，惊险挺入八强。比赛几个小时前他刚刚得知与自己非常亲密的祖父去世。离开赛场时小德泪洒赛场，观众席报以雷鸣般的掌声。路透

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