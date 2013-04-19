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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 13:57 BJT

蒙特卡洛赛穆雷止步第三轮

周四蒙特卡洛网球大师赛穆雷1-6 2-6遭瑞士名将瓦林卡两盘横扫，止步第三轮。四号种子伯蒂奇与五号种子德尔波特罗均遭各自对手淘汰。“红土天王”纳达尔以6-2 6-4两盘直落德国选手科赫尔斯奇雷伯，成功复仇。头号种子德约科维奇则4-6 6-2 6-2淘汰阿根廷选手胡安·摩纳哥，有惊无险过关。路透
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