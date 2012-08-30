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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 13:38 BJT

纳达尔膝伤未愈 恐缺席戴维斯杯

世界排名第三的纳达尔周三在接受西班牙媒体采访时表示，现在仍不能确定自己是否能够参加下个月戴维斯杯半决赛的比赛。26岁的纳达尔因伤缺席了伦敦奥运会，并不得不退出美网，医生表示其左膝盖受霍法综合症困扰。下个月戴维斯杯半决赛西班牙将对战美国队。

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