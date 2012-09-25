版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 14:38 BJT

纳达尔：膝伤正在恢复 但不会匆忙返回赛场

西班牙网球名将纳达尔在接受路透采访时表示，他的左膝伤势正在稳步恢复，但是他并不打算在伤愈前就匆忙返回赛场。纳达尔称其膝盖仍经常感受到疼痛，只有这种状况消失他才会考虑返回赛场。26岁的纳达尔目前世界排名第四，曾夺得11次大满贯单打冠军。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐