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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 11:46 BJT

纳达尔反驳其刻意避税报导

拉斐·纳达尔周四发布声明称，履行了所有的财务义务。此前一西班牙网站公布了几家与纳达尔有关联的公司详情，称开设这些公司目标都是为了於帮助他大幅减税。网站Primeran.com称，公司成立目的在於利用本用以帮助当地企业的特别税收条例，为纳达尔肖像权收入大幅减税。路透

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