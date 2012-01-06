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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 17:29 BJT

卡塔尔赛费德勒苦战三盘晋级

周四在卡塔尔公开赛四分之一决赛中，卫冕冠军费德勒意外遭遇苦战，经过三盘争夺，终以6-3 5-7 6-4战胜意大利人塞皮，晋级半决赛，近期战绩提升至20连胜。他将与法国名将特松加争夺决赛权。面对魁梧的塞皮，费德勒的表现有时力不从心，下一轮要击败特松加，他必须改善状态。路透

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