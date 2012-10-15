上海大师赛小德逆转夺冠

周日上海网球大师赛决赛在卫冕冠军穆雷和世界排名第二的德约科维奇之间展开。在二人最近的两次交手中，塞尔维亚人均负于新科美网冠军穆雷。穆雷7-5拿下首盘，然而小德在次盘成功挽救了5个赛点，最终以5-7 7-6 6-3取胜拿下冠军。穆雷曾在过去的两年中蝉联该赛事冠军。路透