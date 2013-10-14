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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 14日 星期一 11:34 BJT

上海大师赛小德成功卫冕

世界排名第二的德约科维奇周日击败阿根廷劲敌德尔波特罗，成功卫冕上海网球大师赛冠军，三盘的比分为6-1 3-6 7-6(3)。26岁的小德一周前则在北京成功卫冕中国网球公开赛男单桂冠，周日的比赛则是他在中国赛场连续第20场胜利。路透
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