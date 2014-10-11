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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 11日 星期六 13:50 BJT

上海大师赛半决赛德约科维奇将对阵费德勒

两届冠军得主德约科维奇周五6-4 6-2轻取西班牙对手费雷尔，晋级上海王网球大师赛四强，将与三号种子费德勒争夺决赛权。世界排名第一的塞尔维亚人德约科维奇上周在北京刚刚第五次赢下中网冠军，此役过后，他在中国赛场的连胜纪录延长至29场。费德勒是以7-6(4) 6-0击败法国对手贝内托而晋级。路透
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