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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 13日 星期一 11:54 BJT

费德勒上海大师赛折桂

费德勒周日击败受伤的法国对手西蒙，赢下自己生涯未能染指的少数冠军之一--上海大师赛男单桂冠。17次赢得大满贯锦标的费德勒7-6(6) 7-6(2)击败西蒙，生涯第23次赢得大师系列赛冠军，这也是他首次在中国赢得大师赛冠军。路透
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