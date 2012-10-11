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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 10:21 BJT

上海大师赛锦织圭止步次轮

周三上海大师赛进行了男单第二轮的比赛，上周刚在日本公开赛夺冠的日本选手锦织圭1-2不敌美国选手奎罗伊，他在先下一盘的有利局面下以6-2 1-6 4-6遭逆转。22岁的锦织圭目前世界排名第14。费德勒、德约科维奇、穆雷、伯蒂奇以及特松加则分别晋级。路透

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