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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 10:06 BJT

费雷罗正式退役

在周二的ATP巴伦西亚公开赛男单首轮比赛中，卡洛斯·费雷罗5-7 3-6不敌同胞选手阿尔玛格罗，就此结束了其网球单打职业生涯。曾世界排名第一的费雷罗於2003年法网封王，但此後一直受伤病困扰。32岁的费雷罗上月表示打完在家乡举办的这场公开赛後便退役。路透

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