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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 10:44 BJT

大师赛穆雷爆冷出局

在周四辛辛那提赛第三轮的比赛中，奥运会网球男单冠军穆雷0-2不敌法国选手查迪(Jeremy Chardy)，遭遇奥运会夺金之後首场失利，无缘八强。穆雷去年在该赛事中夺冠。查迪将在四分之一决赛中迎战阿根廷选手德尔波特罗(Juan Martin del Potro)。

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