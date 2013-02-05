纳达尔找回状态还需一段时间--穆雷

排名下滑至世界第五的纳达尔于终于于本周返回赛场，在智利赛中复出。劲敌穆雷在接受采访时表示，相信纳达尔在今年6月时很有可能将获得其个人第八个法网冠军，但人们目前对他的期望可能过高，纳达尔还需要至少几周的时间来找回原来的状态。由于膝伤复发，纳达尔自去年6月温网之后从未参加比赛。路透