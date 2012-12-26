版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 11:58 BJT

纳达尔复出首战推迟

原本定于阿布扎复出参加表演赛的纳达尔周二表示退出该项赛事，主办方表示纳达尔由于胃肠炎而不得不在最后时刻决定退赛。26岁的西班牙人由于膝盖伤势自今年6月温网之后便未出现在赛场上。纳达尔向阿布扎比的球迷们道歉，并透露自己膝伤恢复得状况非常不错。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐