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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 3日 星期五 10:44 BJT

温网第二轮 纳达尔爆冷出局

7月2日周四，温网公开赛第二轮男单比赛中，两届赛会冠军纳达尔不敌排名第102位的德国资格赛选手布朗，遭遇意外出局。这是纳达尔继今年法网失意、女王杯首轮出局之后第三次爆冷出局，纳达尔直言不知道自己是否能回到最好的状态。另一方面，费德勒、穆雷、科维托娃均轻松晋级第三轮。路透

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