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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 10:27 BJT

纳达尔：将在明年法网前找回状态

纳达尔周一表示，将致力於在明年法网前找回状态。纳达尔由於膝伤自温网之後一直休养，两周前才回到练习场。纳达尔表示将於明年1月复出，但自己要“实际一些”，不寄希望于拿下澳网冠军，而是稳步提升状态，并在法网前达到最佳，“只要我能够继续打球，即便一开始排名跌至第15名也无所谓”。路透

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