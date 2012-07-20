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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 13:55 BJT

纳达尔因伤退出伦敦奥运会

奥运冠军纳达尔因膝伤未愈，周四宣布退出本届奥运会。纳达尔是伦敦奥运会最具吸引力的球星之一，他的退赛意味着奥运会开幕式上西班牙代表团需要另选他人来担任旗手。这位世界排名第三的奥运会金牌得主在近年内饱受膝伤困扰。

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