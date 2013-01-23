版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 23日 星期三 15:03 BJT

阿扎伦卡杀入澳网四强

澳网女单卫冕冠军阿扎伦卡周三7-5 6-1击败库兹涅佐娃，杀入四强。现世界排名第一的阿扎伦卡第一盘艰难胜出，第二盘则轻松告捷，淘汰曾两次荣膺大满贯赛冠军、现世界排名第75位的俄罗斯对手。她将与美国小将斯蒂芬斯争夺决赛权，后者爆冷淘汰小威廉姆斯。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐