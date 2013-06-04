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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:04 BJT

法网--莎娃、阿扎伦卡晋级八强

周一法网公开赛女单第四轮卫冕冠军莎拉波娃6-4 6-3轻松击败美国小将史蒂芬斯，将在四分之一决赛迎来塞尔维亚选手扬科维奇。三号种子阿扎伦卡6-3 6-0淘汰2010年赛会冠军、意大利老将斯齐亚沃尼，白俄罗斯人将在八强战中对阵俄罗斯姑娘基里连科，后者在第四轮中以7-5 6-4淘汰美国选手马泰克。路透
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