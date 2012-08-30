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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 13:40 BJT

克里斯特尔斯：不带遗憾告别网坛

在美网第三轮的比赛中，前世界排名第一、比利时名将克里斯特尔斯6-7 6-7不敌英国小将罗布森，结束了本届美网征程，同时也宣布告别网坛。29岁的克里斯特尔斯在其职业生涯中共夺得四次大满贯女单冠军。“比赛刚结束後还是很失望的，但是一想到要退役了我很高兴。”克里斯特尔斯表示。

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