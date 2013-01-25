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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 12:17 BJT

小德横扫费雷尔晋级决赛

周四澳网公开赛上演男单半决赛，头号种子德约科维奇以6-2 6-2 6-1三盘横扫西班牙老将费雷尔，先行进入决赛。25岁的塞尔维亚人一发成功率为91%，全场共打出30个制胜球，整场比赛仅用时89分钟。另外一个男单决赛名额将于周五晚间在费德勒与穆雷之间决出。路透
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