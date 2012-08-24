周四美网抽签结果出炉，赛会头号种子瑞士天王费德勒与三号种子穆雷被分在上半区，而二号种子德约科维奇则被分在下半区。即将开启卫冕之旅的塞尔维亚人并不掩饰自己对抽签结果的兴奋之情。若不出意外，小德将在半决赛中对战四号种子西班牙人费雷尔，这也是他通往决赛之路上遭遇的排位最高的选手。