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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 29日 星期三 12:01 BJT

小德轻松晋级美网次轮

在周二美网男单赛场上，卫冕冠军德约科维奇6-1 6-0 6-1横扫意大利对手洛伦兹，轻松晋级第二轮。赛会二号种子小德只用了73分钟便结束了比赛，强势开启卫冕征程。在女单赛场上，小威廉姆斯，A-拉德万斯卡，科贝尔均轻松晋级。

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