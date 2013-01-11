避开穆雷费德勒 小德澳网上签

新赛季首个大满贯赛事澳网公开赛男单抽签结果周五出炉，世界排名第一的德约科维奇手气不俗，晋级之路遇到的最大阻力估计在四分之一决赛上，届时或对阵五号种子伯蒂奇。而ATP排名第二的费德勒与三号种子穆雷同在一区，二人极有可能在半决赛相遇；女单方面阿扎伦卡与小威同区，李娜与A拉德、莎拉波娃同在下半区。路透