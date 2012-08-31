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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 13:53 BJT

费德勒3-0法乌进32强

瑞士天王费德勒周四再次在法拉盛草地公园献上精彩比赛，这位赛会头号种子轰出15记ACE球和44记制胜分，以6-2 6-3 6-2三盘横扫德国老将法乌(Bjorn Phau)，闯入32强。整场比赛仅用时不到90分钟。32岁的的法乌曾被誉为是速度最快的男子网球选手。

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