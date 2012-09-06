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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 12:24 BJT

费德勒1-3美网爆冷出局

美网男单赛场周三爆出开赛以来最大冷门，头号种子费德勒6-7 4-6 6-3 3-6不敌六号种子、捷克名将伯蒂奇，无缘八强。这也是2003年以来瑞士天王首次无缘美网四强，意味着穆雷与小德会师决赛的可能性陡然增大，穆雷是“四巨头”中唯一未赢得大满贯单打冠军的一位。

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