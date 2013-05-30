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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 30日 星期四 12:59 BJT

费德勒轻松闯过法网第二轮

瑞士天王费德勒周三在法网第二轮比赛中6-2 6-1 6-1轻取世界排名第188位的印度选手狄瓦曼，比赛用时一小时出头，完全呈一边倒局面。狄瓦曼赛后称：“我感觉自己像是在打轮椅网球，而他(费德勒)像是用PlayStation玩游戏。”费德勒第三轮将遭遇2月份在鹿特丹赢过他的荷兰球手贝内托。路透

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