版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 8月 22日 星期四 11:26 BJT

费德勒不会再夺大满贯赛锦标--麦肯罗

美国网坛名宿麦肯罗表示，他认为瑞士天王费德勒已经很难再赢得大满贯赛事单打锦标，因为他已经出现水准下滑迹象。32岁的费德勒已经创纪录的拥有17次大满贯冠军，他下月将以七号种子身份出战美网，过去十年来首次排在大满贯赛前三号种子之外。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐