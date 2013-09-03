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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 3日 星期二 14:10 BJT

费德勒美网爆冷出局

费德勒周一在美网男单第四轮交锋中爆冷输给罗布雷多，意味着瑞士天王在最近10年第一次被挡在美网八强之外。“我感觉像是输给了自己，跟罗布雷多关系不大，某种程度上是自我毁灭，令人非常失望，”费德勒表示。路透

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