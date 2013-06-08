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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 13:54 BJT

法网--费雷尔淘汰特松加 首闯大满贯决赛

周五法网男单半决赛四号种子费雷尔6-1 7-6 6-2轻松淘汰本土作战的特松加，首次打入大满贯赛事决赛，此前费雷尔在大满贯赛事中五度打入半决赛均遗憾止步。特松加在四分之一决赛中3-0横赛费德勒，本有望成为自1988年以来第一个打入法网决赛的本土选手。本赛季法网男单决赛将上演西班牙德比，纳达尔与费雷尔此前交手记录为19胜4负。路透
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