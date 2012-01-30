小德近六小时苦战险胜纳达尔 澳网再度封王

路透墨尔本1月30日电(记者 Ian Ransom)---身体疲惫的德约科维奇在周一凌晨结束的鏖战中击败纳达尔的强劲挑战，成功重夺澳网男单冠军。这场比赛也成为大满贯赛事决赛中耗时最久的一场马拉松大战。

世界排名第一的塞尔维亚人德约科维奇在决胜盘大战战成5-5平後拿下关键性破发，在气氛达到疯狂的罗德·拉沃尔球场最终以5-7 6-4 6-2 6-7 7-5锁定胜利。小德在去年的温网和美网男单决赛中也是击败纳达尔而折桂。

小德在第一个赛点以一记正手斜线抽杀锁定胜利後摊倒在地，终於结束这场历时5小时53分钟的苦战。

他随後将身上的T恤衫撕成两半，向着观众席发出吼声，庆祝个人生涯第五个大满贯赛锦标。

“拉斐(纳达尔)，你是史上最优秀的网球选手之一，我最敬重的选手之一，”24岁的小德赛後说，并努力把冠军奖杯--诺曼-布鲁克斯-挑战杯(Norman Brookes Challenge Cup)举过头顶。

“今晚我们缔造了历史。非常不幸不能同时有两个冠军，我祝你这个赛季一帆风顺。我们还会在比赛中，在决赛中有很多次交锋。”

这场当地时间晚上8点开始的比赛直至凌晨1点37分才结束，德约科维奇向观众表示了歉意。

2008年曾夺得澳网冠军的小德连续在三项大满贯赛事中夺冠，而他已连续七次在决赛中击败纳达尔。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。