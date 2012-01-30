小德近六小时苦战险胜纳达尔 澳网再度封王

德约科维奇在周一凌晨结束的鏖战中击败纳达尔的强劲挑战，成功卫冕澳网男单冠军。这场历时5小时53分钟的比赛也成为大满贯赛事决赛中耗时最久的一场马拉松大战。小德最终以5-7 6-4 6-2 6-7 7-5锁定胜利。小德在去年的温网和美网男单决赛中也是击败纳达尔而折桂。路透