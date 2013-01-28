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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 28日 星期一 11:30 BJT

澳网--德约3-1穆雷 连续三度澳网封王

澳网公开赛男单决赛周日在罗德拉沃尔中心球场打响，在历时171分钟之后头号种子德约科维奇以6-7 7-6 6-3 6-2击败英国人穆雷，连续第三年夺得澳网男单冠军。25岁的德约科维奇至今共夺得6座大满贯冠军奖杯。在去年的澳网决赛中，塞尔维亚人用了近6个小时击败对手纳达尔。路透
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