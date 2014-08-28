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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 28日 星期四 08:58 BJT

彭帅美网爆冷淘汰A-拉德万斯卡

中国选手彭帅周三在美网第二轮大爆冷门，6-3 6-4直落两盘淘汰四号种子A-拉德万斯卡。女双世界排名第一的彭帅以犀利的双手握拍底线抽杀压制住波兰对手，爆出本届美网迄今最大的冷门。28岁的彭帅在96分钟比赛中轰出28记制胜球得分。现世界排名第39位的彭帅第三轮将对阵28号种子文奇。路透
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