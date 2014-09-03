彭帅杀入美网女单四强

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
中国选手彭帅周二6-2 6-1轻取瑞士少女本西奇，杀入美网女单四强。28岁的彭帅给17岁的本西奇上了人生一课，频频放短球引诱对手上网，随之以犀利的底线抽杀等得分。2013年在WTA青少年排名中高居榜首的本西奇全场出现19次非受迫性失误。彭帅曾16次赢得双打冠军，最近一次是与谢淑薇搭档赢下今年的法网女双冠军，不过这时她首次晋级大满贯赛单打四强。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透