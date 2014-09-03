彭帅杀入美网女单四强

中国选手彭帅周二6-2 6-1轻取瑞士少女本西奇，杀入美网女单四强。28岁的彭帅给17岁的本西奇上了人生一课，频频放短球引诱对手上网，随之以犀利的底线抽杀等得分。2013年在WTA青少年排名中高居榜首的本西奇全场出现19次非受迫性失误。彭帅曾16次赢得双打冠军，最近一次是与谢淑薇搭档赢下今年的法网女双冠军，不过这时她首次晋级大满贯赛单打四强。路透