李娜：黑暗的日子已成过往

信心危机、赛场大叫、中国亿万观众时热时冷……网球对李娜从来不是一帆风顺。但刚刚结束霍普曼杯征战、闯入悉尼决赛的李娜已宣告了她的强势回归。''我最近取得六连胜，去年下半年，我以为我连三连胜都拿不下来。感觉上似乎失利更容易，失去了赛场信心……但现在我实力仍在，我回来了。''路透