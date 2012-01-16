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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 09:55 BJT

李娜：黑暗的日子已成过往

信心危机、赛场大叫、中国亿万观众时热时冷……网球对李娜从来不是一帆风顺。但刚刚结束霍普曼杯征战、闯入悉尼决赛的李娜已宣告了她的强势回归。"我最近取得六连胜，去年下半年，我以为我连三连胜都拿不下来。感觉上似乎失利更容易，失去了赛场信心……但现在我实力仍在，我回来了。"路透

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