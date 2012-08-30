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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 11:58 BJT

李娜惊险闯入美网第三轮

在周三美网女单第三轮的比赛中，中国选手李娜以6-4 6-4击败澳大利亚选手德拉奎尔，状态起伏的李娜在顺利拿下首盘之後，次盘一度0-4落後，之後连下六局惊险翻盘。李娜将与英国小将罗布森争夺16强席位。

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