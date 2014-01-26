李娜澳网封后 赛后答谢词被赞“最佳演说”

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
路透墨尔本1月26日 -李娜周六在澳网女单冠军颁奖礼发表的即席答谢词受到一致好评，被誉为“最佳演说”。李娜分别于2011年和2013年在澳网女单决赛两度失利，第三次终于登顶。
李娜周六7-6(3) 6-0击败齐布尔科娃，赢得个人第二座大满贯赛女单奖杯，她在颁奖礼中感谢了自己的团队。
在表达过对对手的尊重后，李娜感谢她大名鼎鼎的经纪人埃森巴德(Max Eisenbud)“让我变得更富有了”，然后单独表扬和调侃了丈夫和昔日教练姜山。
“感谢我的丈夫，现在他在中国比我更有名。谢谢他放弃了一切，陪伴我旅行参赛，成为我的练球搭档。谢谢你一直相信我、支持我，帮我收球拍等等，他做了很多事情。当然你也很幸运，娶了我。”
李娜计划回家乡武汉与母亲共度春节，她的妈妈太紧张不敢看她的比赛，目前还没有给她祝贺她夺冠。
“我很高兴带着冠军奖杯回去过春节，我会给(我妈)看一秒，然后放到我家里。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透