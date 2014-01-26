李娜澳网封后 赛后答谢词被赞“最佳演说”

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨尔本1月26日 - 李娜周六在澳网女单冠军颁奖礼发表的即席答谢词受到一致好评，被誉为“最佳演说”。李娜分别于2011年和2013年在澳网女单决赛两度失利，第三次终于登顶。

李娜周六7-6(3) 6-0击败齐布尔科娃，赢得个人第二座大满贯赛女单奖杯，她在颁奖礼中感谢了自己的团队。

在表达过对对手的尊重后，李娜感谢她大名鼎鼎的经纪人埃森巴德(Max Eisenbud)“让我变得更富有了”，然后单独表扬和调侃了丈夫和昔日教练姜山。

“感谢我的丈夫，现在他在中国比我更有名。谢谢他放弃了一切，陪伴我旅行参赛，成为我的练球搭档。谢谢你一直相信我、支持我，帮我收球拍等等，他做了很多事情。当然你也很幸运，娶了我。”

李娜计划回家乡武汉与母亲共度春节，她的妈妈太紧张不敢看她的比赛，目前还没有给她祝贺她夺冠。