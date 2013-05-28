法网--首轮李娜2-0强势晋级

周一上演周的2013法网公开赛女单第一轮比赛中，六号种子李娜以6-3 6-4直落两盘淘汰西班牙选手麦蒂娜-加里奎斯，将在第二轮迎来美国选手马泰克-桑兹。加里奎斯世界排名68，但此前双方在红土场上交手李娜三战全负。李娜以4-0开局，后虽被对手两次破发但仍顺利拿下首盘；次盘加里奎斯打出2-0领先，但随后李娜凭借爆发的正手制胜分连追四局，并在第一个赛点出现时便顺利拿下比赛。路透