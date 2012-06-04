李娜：希望伦敦奥运会能打得更好

路透巴黎6月2日电（记者 Julien Pretot）---四年前与北京奥运会金牌失之交臂的李娜正在憧憬着再一次的尝试，尽管她明白伦敦奥运会的情况将和北京奥运会不同。

“我非常期待伦敦奥运会，因为这是我最後一次参加奥运会比赛的机会了，”30岁的李娜周六在法网第三轮中击败美国小将麦克哈尔後对路透表示。

“下一届奥运会还得再等四年，那时的情况没人能预料。北京奥运会我打得不错，希望伦敦奥运会能打得更好。”

奥运会网球比赛将在温布尔顿举行，那里距离伦敦的奥运村有一个多小时的车程，因此李娜将住在一家酒店里。

“我们不会住在奥运村，因为太远了。我们将和其他中国选手一起住在一家酒店里。”

“在北京，我们能够更多地感受到奥运的气息，因为对中国运动员的支持很多。那时我住在奥运村里，环境很好，距离比赛场地只有15分钟。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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