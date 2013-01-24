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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 15:28 BJT

李娜横扫莎拉波娃杀入澳网决赛

中国金花李娜周三6-2 6-2横扫莎拉波娃，强势晋级澳网女单决赛。状态正佳的莎拉波娃本届澳网在半决赛之前仅仅丢掉九局，但面对六号种子李娜强力的接发球抢攻和犀利的底线抽杀只能败下阵来。李娜将与阿扎伦卡争夺冠军。李娜之前在2011年澳网决赛中输给了克莱斯特尔斯。路透
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