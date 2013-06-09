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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 9日 星期日 14:13 BJT

美国布莱恩兄弟法网男双夺冠

周六法网男双决赛头号种子美国双胞胎布莱恩兄弟(Bob Bryan/Mike Bryan)对阵来自法国的组合罗德拉(Michael Llodra)/马胡特(Nicolas Mahut)，布莱恩兄弟最终以6-4 4-6 7-6(4)击败对手夺得法网男双冠军。布莱恩兄弟均为35岁，此次夺冠为他们职业生涯中的第14个大满贯冠军，而他们上次问鼎法网冠军还是在2003年。路透

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