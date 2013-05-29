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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 11:42 BJT

雨袭法网赛场 德约首轮费力过关

周二法网公开赛男单决赛首轮，世界排名第一的德约科维奇经历一番周折以7-6 (5) 6-4 7-5战胜比利时小将格芬(David Goffin)。26岁的小德去年首次打入法网男单决赛，最终不敌纳达尔屈居亚军。由于当地下雨，11场单打比赛被推迟，这意味着今年法网第一轮时间跨度长达四天。路透

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