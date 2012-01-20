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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 20日 星期五 11:16 BJT

穆雷澳网轻松挺入第三轮

周三在澳大利亚网球公开赛男单第二轮争夺中，安迪·穆雷以6-1 6-4 6-4直落三盘，完胜法国对手瓦塞林，轻松挺入第三轮。穆雷与瓦塞林此前共交手25次，仅有一次落败，此次对阵没有给瓦塞林留下突破机会。穆雷对於自己的表现表示满意：“我发球很好，没有给他任何机会，很开心。”路透

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