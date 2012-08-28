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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 11:39 BJT

美网公开赛穆雷挺进次轮

在周一美网男单第一轮比赛中，奥运会男单冠军穆雷以6-2 6-4 6-1直落三盘击败俄罗斯选手阿列克斯·博格莫洛夫(Alex Bogomolov)。尽管穆雷一发成功率仅有49%，并出现了31次非受迫性失误，三号种子仍顺利拿下比赛，挺进第二轮。

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