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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:34 BJT

法网--纳达尔小德会师半决赛

周三法网公开赛男单四分之一决赛纳达尔以6-2 6-3 6-1轻松击败9号种子瑞士选手瓦林卡，顺利晋级半决赛，纳达尔在与瓦林卡最近的10场比赛中一盘未丢。头号种子德约科维奇则以6-3 7-6(5) 7-5击败35岁的德国老将哈斯，将与纳达尔争夺决赛权。路透
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